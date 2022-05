Jongen (10) dreigt met wapengeweld op school: ’Maak je klaar voor een massale schietpartij’

Sheriff Carmine Marceno neemt de dreigementen van het kind zeer serieus: ,,Als een jongen van tien het vuur opent, is de uitkomst hetzelfde, ongeacht zijn leeftijd”, zei hij tegen W Radio in Colombia. ,,Elk dreigement nemen we serieus.”

De politie publiceerde de arrestatievideo van vijfdeklasser Daniel Issac Marquez van de Patriot basisschool in Cape Coral afgelopen zaterdag, nadat een tipgever de dreigementen van de jongen diezelfde dag aan de politie doorstuurde. In deze berichten zegt de jongen tegen een vriend dat hij ‘zich klaar moet maken’ voor een massale schietpartij. Aan het bericht voegde hij een internetfoto toe waarop geld te zien was, aldus het arrestatierapport waar de New York Post over schrijft.

Tekst gaat verder onder de video.

’Maak je klaar’

Daniel stuurde daarna een foto van vier automatische wapens met de boodschap ‘maak je klaar voor waterdag’, een verwijzing naar een recent schooluitje met verschillende activiteiten met water.

,,Je komt niet naar een van mijn scholen in mijn district met dodelijk geweld. Dit bestrijden we met dodelijk geweld”, zegt Marceno. ,,Als je denkt dat je een kind, docent of faculteitsmedewerker wil vermoorden, bedenk goed dat we je meteen zullen doden.”

Sinds de schietpartij op de school in Texas, waarbij twee docenten en negentien leerlingen werden gedood, is de discussie over strengere wapenwetten in de Verenigde Staten opnieuw opgelaaid.