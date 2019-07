Urgente vermissing meisje (17) uit Ede

Kaoutar is lopend van huis vertrokken en zou op bezoek gaan bij haar zus om daarna naar haar werk te gaan. Zij is daar echter nooit aangekomen. De familie van Kaoutar maakt zicht ernstig zorgen.

Op de foto die de politie heeft verspreid is Kaoutar te zien met de kleding die zij op de dag van haar vermissing aan had.

Kaoutar is licht getint en heeft een normaal postuur. Ze is ongeveer 1.65 m lang. Ze heeft donker krullend haar. Op de dag dat ze werd vermist droeg ze een grijs mouwloos bontvestje en ze droeg witte sneakers. De rest van haar kleiding was zwart en ze had een klein tasje bij zich.

De politie roept mensen die Kaoutar hebben gezien of weten waar ze mogelijk kan zijn zich te melden. Bel dan met 0900-8844 of tip anoniem op 0800-7000.