Oude energiecentrale gesloopt, 40.000 huizen zonder stroom

De Didcot-centrale - even ten zuiden van Oxford - zou al jaren geleden worden gesloopt. De eerste koeltorens gingen in 2014 al tegen de vlakte, maar bij een poging met explosieven aan de noordkant van het enorme complex in 2016 kwamen vier medewerkers om.

Zondagochtend ging er weer iets heel erg mis. Direct nadat drie koeltorens met explosieven met de grond gelijk waren gemaakt, viel met een enorme steekvlam in een 33kV-lijn de stroom uit in 40.000 woningen in het gebied uit.

Een eerste onderzoek wijst uit dat rondvliegend puin een hoogspanningslijn heeft geraakt. Dat heeft kostsluiting veroorzaakt. Na ruim een uur zou de stroomvoorziening weer zijn hersteld.