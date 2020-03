Medewerkers in Amsterdams ov mishandeld: ’Mensen betalen niet voor rit’

Vanwege het coronavirus zijn er in het ov extra maatregelen getroffen. Zo stappen reizigers nu achterin bij de trams en bussen in. Ⓒ RONALD BAKKER

AMSTERDAM - Medewerkers in het openbaar vervoer in de regio Amsterdam worden momenteel herhaaldelijk onheus bejegend of zelfs mishandeld. Dat meldt het Amsterdamse stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad. Zowel in als buiten de stad zijn volgens vervoerders Connexxion en GVB incidenten met reizigers die denken dat ze niet te hoeven betalen voor de rit.