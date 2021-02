Bruls wil duidelijkheid: ’Je kunt avondklok over een maandje niet weer van stal halen’

Bij het Veiligheidsberaad hebben de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s - de burgemeesters van de grootste gemeente in de regio - maandagavond vergaderd over de maatregelen en versoepelingen die op de loer liggen. ,,Al moeten we echt oppassen om het versoepelingen te noemen”, sprak demissionair zorgminister Hugo de Jonge na afloop. ,,We weten dat de cijfers er nu op het eerste gezicht goed uitzien, maar op het tweede gezicht is er veel onzekerheid over een derde golf. De vraag is wanneer en hoe snel hij komt. Maar hij komt er wel.”

Gesproken werd onder meer over vaccineren, het eventueel openen van winkels voor het afhalen van bestellingen en de avondklok. Vooral over dat laatste was voorzitter Bruls, burgemeester van Nijmegen, dus duidelijk. ,,Normaal gesproken loopt hij op 10 februari af”, legt Bruls uit. ,,En als hij niet wordt verlengd, gebeurt dat dus ook. We zijn het met elkaar eens dat het klip en klaar moet zijn wat er gebeurt: of je verlengt hem, en dan moeten de argumenten zwaar wegen, of je stopt hem, maar dan ook definitief. Je kan hem dan niet over een maandje weer van stal halen.” Tegelijkertijd gaf Hugo de Jonge aan dat het eigenlijk nog te vroeg is om te zien of de avondklok effect heeft. Daarom wilde de demissionair minister ook niet ingaan op de mogelijkheden van afschaffen of verlengen.

Vanuit het Veiligheidsberaad is verder aan het kabinet geadviseerd om nog eens goed te kijken naar de eventuele heropening van niet-essentiële winkels voor het afhalen van spullen. ,,Een maatregel die een onoverzichtelijk beeld geeft in winkelstraten, daar zijn we geen voorstander van. Daarnaast is zoiets lastig uit te leggen aan andere branches. We moeten altijd kijken of iets uitvoerbaar is, en daarom hebben we aan het kabinet geadviseerd om er nog eens goed naar te kijken.”