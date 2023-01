Vliegtuig vliegt van Dubai naar Nieuw-Zeeland maar landt 13 uur later wéér in Dubai

Halverwege de reis moest de piloot namelijk omkeren boven de oceaan. Het vliegtuig was al ruim zeven uur onderweg toen deze te horen kreeg dat hij niet kon landen in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Vanwege het extreme noodweer, wat het noordelijke eiland al dagenlang teistert, werd de luchthaven gesloten.

Alle internationale vluchten werden gevraagd om te keren, zo meldt Sky News. Duizenden passagiers strandden hierdoor op Auckland Airport en moesten noodgedwongen overnachten in de terminals. Dat terwijl het water op sommige plekken tot kniehoogte kwam.

In een verklaring op zaterdag zei luchthavendirecteur Carrie Hurihanganui dat het een „lange en uitdagende nacht” was geweest. Het vliegveld was zaterdagmiddag (lokale tijd) weer open, maar enkel voor binnenlandse vluchten.

Hele zomer

In Auckland, met zo’n 1,6 miljoen inwoners goed voor een derde van de totale populatie van Nieuw-Zeeland, viel vrijdag 249 millimeter regen. Dat is de hoeveelheid die normaal gesproken in een hele zomer valt. Het gaat niet alleen om de natste dag, maar ook om de natste maand in de geschiedenis. De kersverse premier Chris Hipkins, die het getroffen gebied bezoekt, zegt dat zijn „gedachten zijn bij iedereen die in Auckland wakker wordt en de schade op moet gaan nemen.”

Op beelden is te zien hoe inwoners uit verschillende delen van de stad voor het water moesten vluchten, wadend tot hun middel door het water of met kajaks. Snelwegen rondom de stad zijn overstroomd, supermarkten zijn blank komen te staan en op luchtbeelden is te zien hoe huizen door aardverschuivingen zijn getroffen.

In Auckland geldt voor een periode van zeven dagen de noodtoestand en burgemeester Wayne Brown heeft gewaarschuwd dat het opruimen een „zeer, zeer grote klus” wordt. „De gevolgen van de afgelopen 24 uur worden voor een lange tijd gevoeld”, stelt het nationale weerinstituut MetService.