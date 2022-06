Islamschool verandert gedragsregels niet na tik op vingers

Premium Columns

Westerse feministen hebben probleem met conservatieve rechters, maar niet met hoofddoek

De beslissing van het Amerikaans hooggerechtshof in zaak Roe v. Wade stort vrouwen en meisjes in onzekerheid en is inderdaad een flinke stap terug wat abortusrecht betreft. Veel westerse feministen schreeuwen moord en brand natuurlijk. Terecht. Maar tegenover de vele pijnlijke stappen terug in de ti...