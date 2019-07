Nachtelijk bezoek poept glijbaan zwembad onder

De ligweides worden ’s nachts bezaaid met hondendrollen, de kleden die het water afdekken worden half uit het water gesleept en de sierverlichting is al een keertje gesloopt.

Het absolute dieptepunt echter was wel dat de nachtelijke bezoekers de glijbaan onder poepten.

Badmeester Koos Hovius beklaagt zich bij RTV Noord: „Er hebben serieus jongens zitten poepen op de glijbaan.” Hij ziet in meer controle het enige middel om verdere vernielingen tegen te gaan. Het zwembadterrein betreden is niet al te moeilijk. „Ze komen over het hek.”

Hovius is wel van plan om overtreders aan te geven: „Als we ze nu betrappen, geven we ze door bij de politie.”

’s Nachts het zwembad betreden is niet alleen vervelend, de badmeester zegt bij RTV Noord dat ’s nachts gaan zwemmen ook gevaarlijk kan zijn. „Er liggen kleden op het water, als je daar onder komt verdrink je.”