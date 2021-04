Collectief winkelverbod voor overlast gevende asielzoekers Ter Apel

Binnenland

Belaagde fotograaf Lunteren heeft ’overal pijn’, bestuurder shovel opgepakt

De bestuurder van de shovel die maandagavond in Lunteren een persfotograaf met zijn auto en al op de kop in een sloot duwde, is direct daarna opgepakt. Dat meldt de politie. Een andere omstander bedreigde twee andere persfotografen, ook deze verdachte is aangehouden.