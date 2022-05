Premium Het beste van De Telegraaf

BN’ers passeren steeds vaker grens van geloofwaardigheid Stukgelopen relatie uitmelken terwijl die alweer gelijmd is: ’Hazesjes belazeren de lezer en de kijker’

Door Koen van Eijk en Marcel Vink Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Een stukgelopen relatie uitmelken terwijl die in werkelijkheid alweer gelijmd is: de manier waarop de Hazesjes hun leven uitventen is meer soap dan reality. En vooral een verdienmodel. De Kardashians werden er, zonder specifiek talent, schathemeltjerijk mee. Voor nieuwtjes over hun leven móést je hun real-lifeserie kijken. Gaan we in Nederland ook die kant op?