Rechter buigt zich over zaak moord op zwangere Sumanta Bansi

Sumanta was eerder in 2017 ook zwanger geraakt. Dat veroorzaakte spanningen in het traditioneel Surinaams-Hindoestaanse gastgezin. Ze liet abortus plegen, maar vertelde haar moeder telefonisch begin 2018 dat ze opnieuw zwanger was.

Niet lang daarna verdween ze spoorloos. Volgens de moeder van Sumanta was Manodj de vader van Sumanta’s kind. Het vermoeden bestaat dat haar lichaam is gedumpt in het Robbenoordbos, maar zoekacties hebben tot nu toe niets opgeleverd.