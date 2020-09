GGD raakt 132 coronatests kwijt

In totaal gaat het om 132 tests die afgelopen week zijn zoekgeraakt. Hoe dat kon gebeuren is volgens een woordvoerder van de GGD Zaanstreek-Waterland nog niet duidelijk. „We snappen er zelf ook niets van, maar het had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Er wordt momenteel tot op de bodem uitgezocht waar het mis ging.”

Telefoontje

Bijna iedereen die de dupe is van de uitzonderlijke situatie weet er inmiddels van. Zij kregen ruim 48 uur na de oorspronkelijke test een telefoontje van de GGD. Volgens de woordvoerster is dat omdat pas na een aantal dagen bekend werd dat er iets mis was gegaan. „Mensen krijgen normaal gesproken binnen 48 uur bericht over de uitslag. Als het langer duurt bellen ze ons. Toen wel erg veel mensen belden zijn we in ons systeem gaan kijken en bleek dat de buisjes nog niet getest waren. Dan gaat er een belletje rinkelen.”

Degenen die zich opnieuw wilden laten testen konden zondag met voorrang terecht. Ook vandaag zullen nog een aantal van hen opnieuw worden getest. Gedupeerden ontvangen de uitslag zo snel mogelijk.

De woordvoerster noemt het voorval „een hele vervelende uitzondering.” Het is volgens haar te vroeg om te zeggen wat de GGD kan doen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. „We onderzoeken eerst waar het verkeerd is gegaan. Dan pas komen we met verbeterslagen.”

De speurtocht naar de vermiste buisjes gaat verder.