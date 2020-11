Hardloper steekt hondje Dribbel dood: ’Alsof een kind van ons is afgepakt’

„Dribbel liep los omdat hij de buurt nu eenmaal heel goed kent en hier amper verkeer komt”, vertelt baasje Kristoff van Havere aan Nieuwsblad. „Als er een loper voorbijkomt vindt hij dat altijd zeer prettig, en loopt hij er wel eens vrolijk naartoe. Maar gevaarlijk is hij helemaal niet. Dat riep mijn vrouw zaterdagavond ook nog naar die jogger. Maar die haalde plots een mes boven en stak Dribbel er recht mee in zijn hart”, aldus Van Havere.

Spoorloos

Het jonge dier overleefde de steekpartij niet. De politie werd ingeschakeld en is direct een onderzoek gestart. „Al onze beschikbare ploegen werden ingezet”, zegt commissaris Peter De Proft van de lokale politie van Hamme/Waasmunster. Helaas zonder resultaat, want de dader is nog steeds spoorloos.

De man droeg een een korte broek en had een muts op zijn hoofd. „Toen de loper zag dat de situatie ernstig was, ging hij nog harder lopen. Het was een atletisch iemand die er een stevig tempo op nahield. We vermoeden dat hij in de richting van het Molsbroek is gegaan of zich ergens heeft verstopt”, aldus het aangeslagen stel.

Groot verlies

Voor Kristoff en zijn vrouw komt de dood van hun hond hard aan. „Dribbel maakte deel uit van ons gezin. Hij sliep soms zelfs ’s nachts bij ons op de kamer. Het is alsof een kind van ons is afgepakt.”

Ook de manier waarop Dribbel om het leven kwam is moeilijke te bevatten. „Het mes waarmee hij werd doodgestoken bleek van een redelijk formaat te zijn. Wie neemt zoiets nou mee als hij gaat hardlopen? En wie zegt dat het niet nog eens gebeurt? Dribbel zou bovendien nog geen konijn kwaad doen. Er schuilde niets van agressie in hem. Hij wou alleen maar spelen.”