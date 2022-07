Welke straf krijgt afperser Aydin C.? ’Hij dreef Amanda Todd tot wanhoop’

Amanda Todd vreesde dat Aydin C., die er op geslepen wijze in was geslaagd naaktbeelden van haar in handen te krijgen, nooit meer zou stoppen met haar chanteren. De Nederlandse verdachte, die al weken terechtstaat in Canada, is aangeklaagd omdat hij het 15-jarige meisje tot wanhoop dreef. Todd pleegde uiteindelijk, tien jaar geleden, zelfmoord.

De verdachte is eerder in Nederland al veroordeeld. Ⓒ Illustratie Petra Urban

Canadese media hebben zich massaal op het zes weken durende proces gestort. De tiener uit Brits-Columbia maakte een eind aan haar leven nadat ze een video op YouTube had geplaatst waarin stond dat ze was gechanteerd met beelden van haar naakte lichaam. Haar video, waarin ze niet sprak maar tal van A4’tjes liet zien met teksten erop, ging viraal en zorgde voor een wereldwijde schok. De 43-jarige Aydin C. werd twee jaar geleden door Nederland uitgeleverd aan het Noord-Amerikaanse land om daar terecht te staan. Zijn proces, dat zes weken duurt, zit in de afrondende fase.

Todd vreesde dat de persoon die haar lastig viel en afperste daar de rest van haar leven mee zou doorgaan, en er was niets dat ze kon doen om het te stoppen, vertelde procureur-generaal (in Canada vertegenwoordigt deze persoon de federale overheid in rechtszaken) Kristen LeNoble aan het hooggerechtshof van Brits-Columbia.

’Zieke pedofiel’

LeNoble liet de rechtbank een Facebook-bericht zien waarin stond: ’Ik voel me zo verdrietig, ik voel me zo ziek’. De tiener uit Port Coquitlam had eerder een bericht geschreven waarin ze mensen vroeg haar te steunen en niet te veroordelen, omdat ze vreesde dat haar belager op het punt stond seksuele beelden van haar te verspreiden. ’Dit is zo’n afschuwelijk gevoel voor mij’, las de procureur-generaal voor. ’Wat ik deed was erg dom, maar mensen maken fouten’. Todd sprak van een ’zieke pedofiel’ die haar stalkte.

De procureur-generaal vertelde de jury tijdens het proces tegen C. dat de verdachte had gedreigd om links naar haar familie, vrienden en klasgenoten te verspreiden met de beelden, tenzij ze een reeks seksuele ’showtjes’ op een webcamera zou uitvoeren. C. heeft steeds verklaard onschuldig te zijn aan afpersing, het binnenhalen/verspreiden en in bezit hebben van kinderporno, intimidatie, en grooming (digitaal kinderlokken). Zijn advocaat Joseph Saulnier benadrukte eerder ’dat zijn cliënt vooral niet moet worden beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van Amanda Todd’. Daar wordt hij ook niet van verdacht.

22 aliassen

Justitie is er in geslaagd veel bewijsmateriaal boven water te krijgen. Zo zijn 22 aliassen die werden gebruikt om Todd lastig te vallen aan C. gekoppeld. De afpersing begon net voordat Todd in november 2009 dertien jaar werd, zei LeNoble. Ook zijn gewiste bestanden teruggehaald die verwijzen naar de seksuele afpersing. Het pleidooi van de officier is inmiddels afgerond. De jury zal zich op korte termijn buigen over een uitspraak.

De verdachte is eerder in Nederland al veroordeeld. In 2018 kreeg hij bijna elf jaar gevangenisstraf voor digitale stalking en het chanteren van 33 destijds minderjarige meisjes en een meerderjarig meisje, oplichting van vier homoseksuele mannen en een poging daartoe.