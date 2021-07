De Jonge: aantal positieve testuitslagen is gestabiliseerd

„We zien dat het aantal positieve testuitslagen niet verder doorstijgt”, zegt De Jonge. „Dat is goed nieuws. Maar nog niet goed genoeg.”

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) is het nu niet om nodig extra maatregelen te nemen, zo zei premier Rutte. Hij meldde dat vanaf vorige week het thuiswerkadvies weer is hersteld en dat ook wordt aangeraden minstens een kwartier per dag frisse lucht binnen te laten. Ventileren wordt na het handen wassen, testen bij klachten en anderhalve meter afstand houden toegevoegd aan de basismaatregelen.

Volgens De Jonge zal Nederland vanwege het hoge aantal besmettingen donderdag rood kleuren op de kaart van ECDC. Het is een reden voor het kabinet om met vakantielanden in gesprek te gaan over inreisbeperkingen. „Laten we het digitale corona-certificaat gebruiken om de grenzen open te houden en voeg geen quarantaineregels toe”, zo luidt de oproep van Nederland. Ons land kleurt immers wel ’donkergroen’ wat betreft vaccinatiegraad en vaccinatiebereidheid.

De Jonge verwacht door de vaccinatiecampagne dat we ’een relatief normaal schooljaar’ tegemoet gaan, ’een relatief normaal collegejaar, een normale manier van samenleven’.

De premier kijkt nog wel enigszins bezorgd naar de horeca. „Op heel veel plekken gaat het goed. Maar de anderhalve meter is wel een voorwaarde om de horeca open te houden.”