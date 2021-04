ikdoenietmeermee-deelneemster met coronaklachten naar het ziekenhuis

De actie werd vorig jaar september gestart door Viruswaarheid-oprichter Willem Engel. Onder meer Famke Louise, Bizzy, Tim Douwsma en Gers Pardoel deelden video’s waarin ze zeiden: „Alleen samen krijgen we de overheid weer onder controle, ik doe niet meer mee, free the people.”

Mensen reageerden verontwaardigd op de actie. „Mogen de artsen als jij hulp nodig hebt dan ook zeggen #ikdoenietmeermee?” vroeg Claudia de Breij zich af. Freek Vonk reageerde onder het bericht van Tim Douwsma: „Gebruik je invloed beter man. Ik heb je hoog zitten. Hier bereik je niets mee.” Minister de Jonge noemde de actie op zijn beurt onverantwoord en gevaarlijk.

Weer thuis

MC Boogshe laat op Instagram weten dat ze inmiddels weer thuis is. Ze legt uit dat het maken van de longfoto’s goed is gegaan. „Het is super druk in het ziekenhuis, ze nemen niet zomaar meer mensen op. Het zuurstofgehalte in mijn bloed was op het randje”, schrijft ze.

Bekijk hier de video die MC Boogshe eerder plaatste.