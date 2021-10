Automobilist rent weg na fatale botsing met voetganger in Oosterhout

Kopieer naar clipboard

Ⓒ MaRicMedia

OOSTERHOUT - Door een aanrijding in de Ridderstraat in Oosterhout (Noord-Brabant) is zaterdag een voetganger om het leven gekomen. De voetganger werd aangereden door een auto, waarna de bestuurder uit de auto is gestapt en is weggerend.