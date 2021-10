Politie onderzoekt mogelijke opzet bij fatale botsing Oosterhout

„Meerdere getuigen hebben over mogelijke opzet melding gedaan”, aldus een politiewoordvoerder, „dus we nemen die mogelijkheid mee in ons onderzoek.” De 26-jarige bestuurder was in eerste instantie na de aanrijding gevlucht, maar daarna meldde hij zich bij de politie in de Noord-Brabantse stad.

De aanrijding op De Burcht zou iets na het middaguur op zaterdag hebben plaatsgevonden. De auto kwam tot stilstand in een schuur, het slachtoffer lag onder het voertuig. De bestuurder was uit de auto gestapt en gevlucht. Voor het slachtoffer werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp kwam te laat.

Het onderzoek van de politie werd bemoeilijkt omdat er bij het weghalen van de auto kans zou zijn op instortingsgevaar van de schuur, zo zei een politiewoordvoerder eerder. Het slachtoffer kon daardoor moeilijk worden bereikt.

