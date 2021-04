Supervaccin tegen corona op komst: ’Dé gamechanger’

Premium Binnenland

Optimisme bij experts: ’Afschalen in mei of juni’

Nederland kan in mei of juni beginnen met het afbouwen van de coronamaatregelen, schatten experts in. Daarmee komt dan eindelijk, na ruim een jaar, het begin van het einde van de Covid-ellende in zicht. Met de aanhoudende hoeveelheid vaccinaties prikken we ons steeds sneller naar de vrijheid. „De tu...