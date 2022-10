Opnieuw prominente Rus overleden: topman spoorwegen dood op balkon in Moskou

Premium Voetbal

Alleen 58 jaar geleden nóg groter stadiondrama dan in Indonesië

Wat zaterdagavond een voetbalfeest had moeten worden in Indonesië, mondde uit in een groot drama. Na de derby tussen Arema FC uit Malang en Persebaya Surabaya braken er rellen uit met minstens 125 doden tot gevolg. Daarmee is het nu al de een na grootste stadionramp uit de voetbalgeschiedenis.