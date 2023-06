Geen tulpen, wel vijf kilo xtc, softdrugs en vuurwapen in bloemenwinkel Heerlen

Dat blijkt uit informatie in handen van De Limburger. De politie viel de zaak aan de Jongmansweg op 17 mei binnen. Daarbij werden eigenaar Gábor R. (42) en diens ’collega’ Önder A. (43) aangehouden. In de winkel vond de politie vijf kilo xtc, een machine om xtc-pillen te maken, vijf kilo hennep en een vuurwapen. De pillenmachine drukte een specifiek stempel in de drugs - een soort logo - en dat stempel is teruggevonden op de pillen die in de zaak zijn aangetroffen.

Duo langer vast

Hollandse Tulpen stond al geruime tijd op de radar van de opsporing. Zo bleken er geen bloemen aanwezig in de zaak op momenten dat agenten er - al dan niet in het geheim - poolshoogte kwamen nemen. Daarnaast kwamen er bij de politie verschillende tips binnen over het criminele karakter van de winkel én de vermeende handel en wandel van Önder A. Daarop is besloten Hollandse Tulpen te observeren. Niet lang daarna is de politie binnengevallen.

Het voorarrest van Gábor R. en Önder A. is in een eerder stadium getoetst door een onderzoeksrechter. Die heeft besloten het duo langer vast te houden. Datzelfde heeft de raadkamer donderdag gedaan. Deze kamer, een combinatie van drie rechters, heeft de voorlopige hechtenis van de twee met negentig dagen verlengd. Hun advocaat Arthur Vonken wil vooralsnog niet ingaan op vragen over de zaak.