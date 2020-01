Ⓒ Persbureau Heitink

Zutphen - Wat een commando-achtige ontsnapping van een berucht kopstuk van de Mocro-maffia moest worden, mondde zondag in en rond de gevangenis van Zutphen uit in een kolderieke afgang voor de betrokken criminelen. Belangrijkste conclusie: de gevangene zit nog steeds in de cel.