Ambulancepersoneel achtervolgt bestelbus en helpt ’boef’ vangen

Binnenland

Meer dan 100 bekeuringen bij illegaal feest in Zeist

Vanwege een illegaal feest heeft de politie in Zeist in de nacht van zaterdag op zondag meer dan honderd bekeuringen uitgedeeld. De feestvierders waren afgekomen op een feest in een koelcel van een oud bedrijfspand in de buurt van de Kampweg.