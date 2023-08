KLM: omvliegen in verband met gesloten luchtruim Niger

Op radarbeelden is te zien dat een vlucht van Johannesburg naar Schiphol een tussenlanding maakt in Barcelona. „Er moest getankt worden, omdat het luchtruim van Niger maandagnacht is gesloten. Daardoor moesten we omvliegen. Hetzelfde geldt voor een vlucht van Entebbe naar Amsterdam, die een tankstop in Athene in Griekenland heeft gedaan”, zo meldt de zegsvrouw.

Alle routes naar zuidelijk Afrika worden aangepast in verband met de situatie in Niger, waar het al weken onrustig is na een staatsgreep. De militaire junta heeft het luchtruim voor onbepaalde tijd gesloten. Een woordvoerder van het bewind liet op de nationale televisie weten dat het besluit is genomen vanwege de dreiging van een interventie in het land.

„De herschikking van de routes leidt gemiddeld van een kwartier tot twintig minuten langer omvliegen”, aldus KLM. Naast Johannesburg worden ook vluchten naar Kaapstad, Entebbe en in mindere mate Lagos en Accra geraakt door het sluiten van het luchtruim van Niger. „Reizigers hoeven niets te doen. Veiligheid heeft de hoogste prioritet voor KLM en wij gebruiken een speciaal veiligheidssysteem om risico’s te analyseren en veilige vliegroutes te bepalen”, zegt de KLM-woordvoerder.

Vrachtvlucht

Op radarbeelden is te zien dat een vrachtvlucht van vrachtdochter Martinair richting Johannesburg terugkeert naar Schiphol. „Bij de Martinair-vlucht is gekozen om terug te keren naar Amsterdam, omdat er op dat moment geen geschikte alternatieve route was”, aldus KLM.

Volgens Paul Vaneker van EU Claim kunnen reizigers die hun aansluiting missen op Schiphol door de vertraging geen aanspraak maken op compensatie. „Deze situatie is letterlijk ’buitengewoon’. Politieke instabiliteit ligt buiten de macht van de luchtvaartmaatschappij. Wel heeft deze een zorgplicht. Mocht een reiziger de aansluiting missen op Schiphol, dan hebben ze recht op verzorging. Dus eten en drinken, een vervangende vlucht en eventueel een overnachting.”