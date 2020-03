Op alfabetische volgorde naar de kerk in Aalburg

De kerk van de gereformeerde gemeente in het Brabantse Aalburg. Ⓒ Google Maps

AALBURG - Ook kerken nemen maatregelen om het risico van verspreiding van het coronavirus in te perken. Leden van de gereformeerde gemeente in het Brabantse Aalburg zijn zondag welkom om één dienst te bezoeken, maar wel verdeeld over drie diensten én op alfabetische volgorde.