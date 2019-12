Schutter opent vuur in Jersey City: 6 doden

Het schietgeweld barstte dinsdagmiddag los. Op video’s op sociale media is te zien hoe veiligheidsdiensten, onder meer een SWAT-team, massaal naar het plaats delict gaan. Ook zijn er talloze schoten te horen. Een agent werd met een kogel in de schouder geraakt, aldus Amerikaanse media.

„Ik kan de geweerschoten horen. Alsof er keihard vuurwerk wordt afgestoken”, zegt een getuige tegen persbureau AP. „De agenten waren iedereen van de straat af aan het halen.”

Er is nog veel onduidelijk over de dader(s) en de toedracht. Scholen en andere instellingen in de buurt zijn vanwege de schietpartij de rest van de dag gesloten.

Lockdown

„Onze gedachten en gebeden zijn bij de mannen en vrouwen van de politie van Jersey City, met name bij de officieren die tijdens deze impasse zijn neergeschoten, en bij de bewoners en schoolkinderen die momenteel vastzitten”, aldus gouveneur Phil Murphy in een verklaring tegen Fox News. „Ik heb alle vertrouwen in onze wetshandhavers om de veiligheid van de gemeenschap te waarborgen en deze situatie op te lossen.”