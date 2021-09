Explosief Venlo onschadelijk gemaakt, bewoners terug naar huis

De auto was vrijdagochtend om 03.55 uur gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Lünen, bij Dortmund. Drie verdachten vluchtten na de plofkraak met hun auto naar Venlo, maar de Duitse politie had zicht op de vluchtauto omdat er een GPS-baken was ingebouwd. Een Duitse helikopter volgde het voertuig.

Uiteindelijk ontdekte een Nederlandse politiehelikopter dat het voertuig rond 05.30 uur geparkeerd werd in Venlo, waarop de politie ter plaatse ging. Een van de verdachten, een 31-jarige man uit Amsterdam, kon vlak daarna in de buurt van de auto gearresteerd worden. De twee andere inzittenden zijn spoorloos. De politie zoekt nog naar hen.

Achtervolging

Omdat de politie vermoedde dat er een explosief in de auto lag, werd groot alarm geslagen. De omgeving werd afgezet en mensen werden geëvacueerd. In totaal werden zo’n 65 mensen uit een flat en ongeveer tien woningen gehaald. Ze werden tijdelijk ondergebracht in een naburig tuincentrum.

Zodra dat gebeurd was, begon de EOD met het onklaar maken van een explosief dat in de auto werd gevonden. Dat gebeurde door het ontstekingsmechanisme te scheiden van het explosieve materiaal. Daarna was de situatie volgens de politie onder controle en konden de bewoners terug naar huis.

De auto is volgens de politie betrokken geweest bij „minimaal één plofkraak.”