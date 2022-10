Kamer staat open voor hogere staatsschuld om prijsplafond te betalen

Het kabinet kwam dinsdag met een verdere uitwerking van het prijsplafond. Dat werd nog verder verruimd dan het oorspronkelijke plan waardoor huishoudens meer korting op de energierekening krijgen, maar het gat in de schatkist ook nog groter werd. De kosten worden nu ingeschat op ruim 20 miljard euro. Maar de onzekerheid, door de schommelende gasprijs, is zo groot dat het ook best 10 of 40 miljard zou kunnen worden.

Waar dat van wordt betaald, gaat het kabinet pas in het voorjaar uitwerken. Dat vindt de oppositie niet kunnen. „Ik vind het niet deugdelijk en ordentelijk dat de begroting niet gedekt is”, zegt PvdA-Kamerlid Nijboer. „Het kabinet dient helemaal geen begroting in”, concludeert Kamerlid Omtzigt, die ook nog een wetsvoorstel voor het prijsplafond mist.

’Risico op overheidsfinanciën’

De coalitiepartijen nemen tijdens de algemene financiële beschouwingen vast een schot voor de boeg door te stellen dat ze er prima mee kunnen leven als in elk geval een deel van de miljardenkosten best in de staatsschuld mogen lopen. „Ja, met het prijsplafond wordt een risico genomen op de overheidsfinanciën, maar het alternatief is dat wij dat risico bij huishoudens leggen”, zegt VVD-Kamerlid Heinen. Hij wil ’alle opties openhouden’ voor de dekking van het prijsplafond.

„Staatsschuld is voor mij een optie”, zegt ook D66-Kamerlid Van Weyenberg. Ook CDA-Kamerlid Van Dijk vindt dat ’prudent begroten er nooit toe mag leiden dat mensen in de kou komen te staan of honger moeten lijden’. Door oppositiepartijen PvdA en SP wordt dat ook omarmd. PvdA’er Nijboer ’kan akkoord gaan’ met een hogere staatsschuld: „Dat vind ik prima.” SP-Kamerlid Alkaya vindt dat de staatsschuld, nog ruim onder de Europese grenzen, op dit moment sowieso te laag is en er dus meer ruimte ligt om de lasten voor huishoudens ’flink te verlagen’.

Vanuit de christelijke partijen CU en SGP, die het traditioneel belangrijk vinden goed op de schatkist te passen, klinkt meer voorzichtigheid over het smijten met geld tijdens eerst de corona- en nu de energiecrisis. „Als we niet uitkijken raken we verslaafd aan crisisbeleid”, zegt CU-Kamerlid Grinwis. Zijn SGP-collega Stoffer vraagt minister Kaag (Financiën) nu al om een lijst uitgaven waarin de overheid kan ’snoeien’.