Poetin herstelt titel: in Rusland kun je weer Moeder-Heldin worden

De onderscheiding werd ingevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog om vrouwen met veel kinderen financiële steun te geven, terwijl veel mannen vochten aan het front. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft de Russische overheid de titel afgeschaft.

Nu wordt de titel weer ingevoerd tijdens een andere oorlog, veroorzaakt door de Russische invasie in Oekraïne. Om Moeder-Heldin te zijn, moeten de vrouw en haar tien kinderen wel Russische staatsburgers zijn. Gemiddeld wordt er in Rusland per vrouw maar 1,5 kind geboren.