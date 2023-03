Deel kabinet praat na ministerraad door over reactie verkiezingsuitslag: stikstof heikel thema

Het is volgens ingewijden vooral de bedoeling om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, zodat coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU dinsdag tijdens een debat in de Tweede Kamer niet uit elkaar worden gespeeld. Dat is nog best een klus, aangezien D66 en CDA van opvatting verschillen over stikstofbeleid. Na de verkiezingswinst van BBB hint vooral het CDA op een ommezwaai.

Het kabinet is na twee avonden crisisberaad nog niet klaar om een beloofde reactie op de verkiezingsuitslag naar de Tweede Kamer te sturen. „Ik ben niet optimistisch”, zei D66-vicepremier Kaag over het overleg donderdagavond. „Maar dat wil niet zeggen dat ik pessimistisch ben. Daar zitten veel gradaties tussen.”

Een van de heikele thema’s is het stikstofbeleid. Vanuit Brussel klinkt in een brief de waarschuwing dat er niet moet worden getreuzeld met stikstofbeleid. Stikstofminister Van der Wal en Landbouwminister Adema zeggen te zijn geschrokken, al wilden ze daar bij hun vertrek bij de ministerraad weinig meer over kwijt.

Voor het eerst wil D66 ook vaart maken op stikstof, ziet politiek commentator Wouter de Winther in de podcast Afhameren: