’Wantoestanden bij aanbieder microkrediet Cambodja’

De Cambodjaanse instellingen waarmee Oikocredit samenwerkt, bedreigen en intimideren hun arme Cambodjaanse klanten, maken zich schuldig aan onethische kredietpraktijken, gedwongen verkoop van land, kinderarbeid, verlies van woning en bestaansmiddelen, gedwongen migratie, honger en beëindiging van het onderwijs van kinderen, zo staat in de aanklacht van LICADHO, Equitable Cambodia en FIAN Germany

Uitbuiting

Volgens de organisaties draagt Oikocredit bij aan, of is op zijn minst direct betrokken bij deze misstanden via haar zakelijke relaties in Cambodja die honderdduizenden mensen uitbuiten. Daarmee schendt de investeerder de OESO-richtlijnen en internationale mensenrechtennormen.

Lokale en internationale media, ngo’s en onderzoekers luidden in de afgelopen jaren al de noodklok over de wijdverbreide overmatige schuldenlast en ernstige sociale gevolgen door microfinanciering in Cambodja. De industrie wordt ervan beschuldigd de meest kwetsbaren in het land steeds dieper in armoede te drijven.

In informatie voor investeerders erkent Oikocredit zelf ook dat er een risico bestaat en noemt het bestaan van twijfels onder investeerders of de zakenpartners van Oikocredit hun klanten, arme Cambodjaanse leners, wel eerlijk behandelen. Desondanks bleef Oikocredit zijn investeringen in Cambodja verhogen tot 67 miljoen euro in 2022.

In de klacht staat ook dat Oikocredit weigerde om op een veilige manier contact te leggen met lokale belanghebbenden, ondanks herhaalde verzoeken van lokale groepen en bezorgdheid over de serieuze gevolgen voor de Cambodjanen.

Sociale investeerder

„Oikocredit beweert een sociale investeerder te zijn, maar hun investeringen in Cambodja hebben de leners hier onherstelbare schade toegebracht”, zegt Naly Pilorge, outreach director bij LICADHO. „De mensen van Oikocredit moeten de problemen erkennen en hun verantwoordelijkheid nemen. Gedupeerde Cambodjanen willen hun land terug en dat hun schulden worden kwijtgescholden. Oikocredit moet ervoor zorgen dat hun partners in Cambodja stoppen met hun roofzuchtige praktijken.”

Oikocredit zegt in een verklaring volledig te zullen meewerken met het Nationaal Contactpunt en dat het alle benodigde informatie zal verstrekken. „We nemen alle meldingen van mogelijk onethisch gedrag door onze partners zeer serieus”, aldus de verklaring.

FMO

Vorig jaar investeerde de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO 50 miljoen Amerikaanse dollar in een grote Cambodjaanse microfinancier, Amret, die onderdeel is van de OESO-aanklacht.

In oktober dit jaar kondigde FMO nog een lening aan van 15 miljoen Amerikaanse dollar aan Amret, de op één na grootste microfinancieringsinstelling van Cambodja.

Cambodja heeft de grootste microfinancieringssector per hoofd van de bevolking ter wereld. Er worden enorme winsten opgestreken, maar met potentieel schadelijke gevolgen voor de 2,7 miljoen huishoudens met leningen. De meeste leningen in het land zijn meer dan driemaal het gemiddelde inkomen van een Cambodjaan en brengt armen vaak diep in de schulden met kinderarbeid, dwangarbeid, gedwongen landverkoop, honger en zelfmoord tot gevolg.

Consumentenbescherming

De Economist Intelligence Unit rangschikt microfinancieringssectoren op basis van overheidsregulering. Ondanks de hoogste leenbedragen ter wereld, bungelt Cambodja bijna onderaan de lijst als het gaat om consumentenbescherming.

Microfinanciering is meer dan dertig jaar geleden begonnen als instrument voor mensen in ontwikkelingslanden aan de onderkant van de samenleving met ondernemersambities en is uitgegroeid tot een volwaardige financiële dienstverlening.

Volgens Bloomberg stortten overheden, commerciële banken, non-profitorganisaties en investeringsmaatschappijen in 2020 recordbedragen van meer dan 50 miljard Amerikaanse dollar aan toegezegde fondsen in internationale geldschieters.