Giftige drank eist 60 levens in India

Op de zwarte markt wordt zelfgestookte drank zeer goedkoop aangeboden. Regelmatig gaat er iets mis bij het bereidingsproces, waardoor het eindproduct zeer giftig is. Ieder jaar kost het drinken van mislukte zelfgestookte drank honderden Indiërs het leven.

Mogelijk ligt het werkelijke dodental nog hoger. Meer sterfgevallen in de regio worden in verband gebracht met de gevaarlijke alcoholische drank, maar de doodsoorzaak kon in meerdere gevallen niet meer worden aangetoond, omdat de overledenen al waren gecremeerd.