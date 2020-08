Ammoniumnitraat populair bij terroristen

De 2750 ton aan ammoniumnitraat die gisteren de lucht in ging, is de grootste explosie van dit spul ooit en met een ongehoorde verwoesting. Ⓒ AFP

BEIROET - De gigantische ontploffing gisteren in de havenstad Beiroet is volgens de Libanese premier veroorzaakt door 2750 ton aan ammoniumnitraat dat al zes jaar lang daar ergens in de haven opgeslagen zou liggen. En volgens de eerste berichten tot ontploffing zijn gekomen door laswerkzaamheden om een gat in een container te dichten.