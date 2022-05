LIVE | MH17: OM reageert op verdediging van verdachte Oleg Poelatov

De reconstructie van het in 2014 neergeschoten MH17-toestel. Ⓒ ANP

SCHIPHOL - In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol gaat dinsdag de zaak over het neerhalen van vlucht MH17 verder. De omvangrijke rechtszaak is na ruim twee jaar in de afrondende fase. Het Openbaar Ministerie reageert op verdediging van verdachte Oleg Poelatov.