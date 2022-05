OM schuift alternatieve scenario’s MH17-verdediging terzijde: ’Een loze suggestie’

Tegen alle vier verdachten eiste het OM in december vorig jaar een levenslange gevangenisstraf. De advocaten van Oleg Poelatov pleiten in maart na elf dagen voor vrijspraak. Volgens hen is er geen hard bewijs dat hun cliënt betrokken was bij het neerschieten van het vliegtuig. „Wanneer bijna iedereen het al zeker denkt te weten, ligt onrecht op de loer.”

Poelatov is niet degene die op de knop drukte, en gaf daar evenmin opdracht voor, aldus advocaten Sabine ten Doesschate en Boudewijn van Eijck.

Volgens het OM is het niet van belang wie precies op welk moment iets heeft gedaan. Belangrijker is dat kan worden aangetoond dat de vier mannen hecht samenwerkten bij het plegen van geweld, inclusief het neerhalen van vlucht MH17. De rol van Poelatov binnen dat samenwerkingsverband was ,,prominent” en ,,substantieel”, vindt het OM.

Per ongeluk

De verdediging suggereerde dat vlucht MH17 mogelijk per ongeluk is neergeschoten doordat Oekraïense strijdkrachten eigenlijk probeerden een toestel van Air India te raken. De raket zou zijn ‘’overgesprongen” naar MH17.

,,Speculatief en evident onmogelijk”, vonden de officieren. Het vliegtuig van Air India vloog op bijna zeventig kilometer afstand, ver buiten het maximum bereik van de raket.

Ook stelde de verdediging dat de BUK-raket werd afgevuurd vanaf gebied dat werd gecontroleerd door Oekraïense strijdkrachten. Dat zou blijken uit onderzoek van BUK-fabrikant Almaz-Atey.

Het OM noemt dat onderzoek ,,onverantwoord, onnauwkeurig en niet onafhankelijk”, omdat Almaz-Antey eigendom is van de Russische staat. ,,Het bedrijf heeft een technisch rookgordijn opgetrokken waar niemand wijzer van wordt”, zegt het OM, dat vindt dat de advocaten het bedrijf ,,ten onrechte op het schild hijsen.”

Anoniem

Dat veel getuigen in het dossier anoniem zijn gebleven, is een steen des aanstoots voor de advocaten, die deze getuigen niet zelf aan de tand konden voelen. Ze verweten de onderzoeksrechter ontlastend bewijs buiten het dossier te hebben gehouden.

Het kwam ze te staan op het verwijt van de officieren dat ze ,,een karikatuur maakten van het gedegen onderzoek van deze onderzoeksrechter” en dat ze ,,vrijblijvende theorieën verspreidden zonder feitelijke onderbouwing.”

Vanaf woensdag 8 juni krijgt de verdediging van Poelatov de gelegenheid om te reageren.