Jarenlang cel voor Iraanse diplomaat die spion bleek te zijn: ’Bloedvergieten voorkomen’

Op het congres waren 30.000 mensen aanwezig, onder wie de Frans-Colombiaanse politica Ingrid Betancourt, de Amerikaanse ex-presidentskandidaat Newt Gingrich en Rudy Giuliani, ex-burgemeester van New York en voormalig advocaat van Donald Trump. Ook Merhad A. was daar.

De 48-jarige diplomaat was destijds werkzaam op de Iraanse ambassade in Wenen. Deze A. zou het brein achter de aanslag zijn geweest, en een bom aan het Belgisch-Iraanse echtpaar Amir S. en Nasimeh N. uit Wilrijk hebben geleverd. Het echtpaar en Merhad A. verliezen ook hun Belgische nationaliteit, oordeelde de rechter.

Op weg naar aanslag

Het echtpaar werd op 30 juni 2018 in Brussel door de politie opgepakt met 500 gram springstof en een ontstekingsmechanisme in de auto. Ze waren daarmee op weg naar het congres vlakbij Parijs.

Een Belgische advocaat pleitte ervoor de Iraanse geheime dienst MOIS voortaan als een terroristische organisatie te bestempelen, meldt Nieuwsblad. „Hier is een enorm bloedvergieten verijdeld. Deze zaak heeft een enorme relevantie, niet alleen voor ons land maar voor Europa. We kunnen hier samen zeggen: hier doen we niet aan mee”, zei hij. „Dit is een symbooldossier waarin manifest misbruik is gemaakt van internationale verdragen, waarbij een geheim agent jarenlang zijn gang kon gaan.”