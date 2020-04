Rachel bleef drie weken binnen en kreeg toch corona

In gesprek met WCNC zegt dat ze ook nog nooit zo bang is geweest: „Ik ben heel erg angstig.”

Brummert heeft een auto-immuunziekte. In gesprek met de nieuwssite zegt de vrouw dat ze voor het laatst buiten is geweest in maart, om medicatie te halen.

Vanwege haar auto-immuunziekte had Brummert alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen: ze hield afstand van iedereen, zelfs van haar man. Volgens NY Post woont de man van Brummert tijdelijk in een andere kamer.

Vermoedelijk heeft Brummert het virus gekregen van een vrouw die boodschappen heeft gebracht. De boodschappen werden afgeleverd op de stoep. In totaal heeft Brummert sinds maart met drie mensen contact gehad.

"Nog nooit iets als dit gehad"

„Ik heb nog nooit iets als dit gehad. Ik heb wel griep gehad, maar dit is heel anders. Dit is een heel ander monster.”