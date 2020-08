Storm Francis bereikt Nederland: hou je vast!

In de eerste helft van de ochtend kan het langs de west- en noordwestkust een tijdje stormen (windkracht 9) en daarbij zijn direct aan zee zeer zware windstoten mogelijk van circa 100 km/uur. In de kustgebieden van het westen en noordwesten kan de wind uithalen naar 85-95 km/uur en in het binnenland is kans op zware windstoten van circa 75 km/uur. In het noordoosten valt de wind eerst nog mee en gaat het pas later stevig waaien.

Woensdagmiddag is de ergste wind voorbij, maar het blijft nog steeds onstuimig. Aan de kust kan het hard tot stormachtig waaien met zware windstoten van 80-90 km/uur. Ook in de Limburgse heuvels zijn zware windstoten mogelijk van ruim 75 km/uur. De wind wordt westelijk en is in het binnenland vrij krachtig tot krachtig (windkracht 5-6).

Donderdag is het een stuk rustiger.

Francis dinsdag aan de kust van Engeland. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Een vrouw op straat in een onrustig Londen. Ⓒ Evening Standard / eyevine

Kans op schade

De kans op schade is groot. De bomen staan nog vol in het blad en door de droogte van de laatste jaren hebben veel bomen het al zwaar. De kans is dan ook heel groot dat takken zullen afbreken en hier en daar schade veroorzaken. Ook kunnen enkele bomen omwaaien omdat ze door de droogte minder makkelijk kunnen wortelen. Kampeerders kunnen dat mooie plekje onder die ene boom misschien beter even links laten liggen.

Weggebruikers moeten vanaf dinsdagavond extra opletten. De wind waait uit het zuidwesten en dat betekent oppassen op bruggen en dammen. Ook wordt het afgeraden om dan met een aanhanger, caravan of lege vrachtwagen de weg op te gaan.

Tips of beelden? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.

Herfstachtige regen

Naast flinke windkracht kan het ook veel gaan regenen. De meeste regen valt in het westen en noorden. Pas later op dinsdag trekt de regen naar het noordoosten weg en kan de zon nog even doorbreken. Met 19-23 graden is de temperatuur redelijk normaal.

Woensdag komt het vooral in het noordwesten en noorden tot flinke buien en daarbij is ook een grote kans op onweer. In het uiterste noorden kan tot en met woensdag 40 mm regen vallen. In het zuiden en zuidoosten valt het met de nattigheid wel mee. Met 19-20 graden en de stevige wind doet het herfstachtig aan.