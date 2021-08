’Kunstroof bij Zaans Museum mislukt, verdachten gevlucht’

Binnenland

Voetbalhooligans op de vuist in Deventer

In Deventer zijn supporters van sc Heerenveen en Go Ahead Eagles vrijdagmiddag slaags geraakt. Zo’n dertig tot veertig voetbalhooligans gingen volgens lokale media op de Bokkingshang in de binnenstad met elkaar op de vuist. Onduidelijk is of er aanhoudingen zijn verricht of gewonden zijn gevallen. D...