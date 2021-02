Windmolensoap scheurt GroenLinks: wethouder opgestapt

Ook in Weesp zijn plannen gemaakt om megawindturbines te plaatsen om zo groene klimaatdoelen te bewerkstelligen. Onderzocht zou worden of deze in twee polders (de Aetsveldsepolder en Bloemendalerpolder) zouden kunnen verrijzen.

Al snel bleek dat de Aetsveldsepolder ongeschikt werd geacht. Dit gebied werd in mei 2020 dan ook geschrapt. Omdat toen alleen de Bloemendalerpolder overbleef, ontstond in Weesp een heftig debat tussen inwoners. „De fractie van GL stelt zich op het standpunt dat de energietransitie breed gedragen moet zijn”, luidde de verklaring van de GL-fractie. Die kondigde daarbij een motie aan dat ook de Bloemendalerpolder wordt geschrapt als ’zoekgebied’ voor megaturbines. „Draagvlak is een belangrijke pijler onder onze energietransitie en de opgave waarvoor wij staan. Afgelopen dagen is gebleken dat dit draagvlak er onvoldoende is”, stelt de fractie.

Wethouder weg

GL-wethouder Maarten Miner kan zich daar niet mee verenigen en legt daarom per direct zijn functie neer. „Deze motie schrapt feitelijk het zoekgebied voor wind in de Bloemendalerpolder. Als wethouder namens GL ben ik van mening dat mijn partij ten principale dit laatst overgebleven zoekgebied had moeten behouden. In het verkiezingsprogramma van GL staat in mijn ogen niet voor niets het klimaat centraal”, sombert hij in zijn ontslagbrief. „Dit is voor mij reden geweest mij te beraden op mijn positie als wethouder. Ik ben tot de slotsom gekomen dat ik in deze kwestie principiëler ben dan de GL-fractie. Dat is voor mij onvoldoende basis om samen verder te gaan.”

De lokale fractie stelt dat ’Miners principiële stellingname niet altijd kon rekenen op instemming binnen GL, de gemeenteraad of bewoners’. De fractie respecteert zijn aftreden en zal gemeenteraadslid Carin Ogier voorgedragen als opvolger van Miner.

Storm van protest

Niet alleen in Weesp zijn momenteel veel zorgen van bewoners omtrent de plaatsing van megawindturbines. Ook in Amsterdam is volop verzet van inwoners, maar ook van buurgemeentes die vrezen voor overlast, slagschaduw of blokkades van woningbouwplannen vanwege de komst van de turbines.