Praag zet zich schrap voor komst Feyenoordfans Tsjechische politie deelt video over rellen Coolsingel

PRAAG - De politie in de Tsjechische hoofdstad Praag staat met honderden mensen paraat om de voetbalwedstrijd tussen thuisclub Slavia Praag en Feyenoord in goede banen te leiden. Feyenoord neemt het donderdagavond in het Sinobo Stadion op tegen Slavia voor een wedstrijd in de poulefase van de Conference League.