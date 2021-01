Onderzoek: geen antisemitisme binnen faculteit Paul Cliteur

De commissie komt tot de ’heldere en ondubbelzinnige conclusie’ dat er ’geen enkele aanwijzing’ gevonden is voor dergelijke uitlatingen, schrijft de zogenoemde Commissie Corstens - vernoemd naar een voormalig president van de Hoge Raad - in haar eindrapport. Dat geldt niet alleen voor de gehele faculteit, maar ook voor Cliteur zelf.

Grote onrust

Het rapport werd donderdagmiddag gepresenteerd aan het college van bestuur van de Universiteit Leiden. Voor het onderzoek sprak de commissie met (ex-)promovendi en medewerkers van de faculteit. De geruchten over antisemitisme binnen de Leidse rechtenfaculteit hebben „tot grote onrust geleid, ook bij de betrokkene zelf, en veel hevige reacties teweeggebracht bij medewerkers en studenten”, aldus de commissie, die de reputatieschade voor de faculteit en de universiteit in haar geheel betreurt.

Vertrouwen

Rector magnificus Carel Stolker is verheugd over de uitkomst. „Door het rapport zijn de zorgen over deze geruchten over antisemitisme weggenomen. Dat is heel belangrijk: allereerst voor de betrokken hoogleraar en de medewerkers van de afdeling, maar natuurlijk ook voor de medewerkers en studenten van de faculteit en van de universiteit. We gaan nu, samen met het faculteitsbestuur, meteen in gesprek met medewerkers en studenten van de afdeling en van de andere afdelingen van de faculteit om de rust en het vertrouwen in elkaar te herstellen.”

De geruchten kwamen op gang nadat Cliteur vertrok bij Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet die zelf ook onder vuur lag vanwege vermeend antisemitisme. Stolker werd door een universitair docent kunstgeschiedenis via Twitter onder druk gezet om zich te distantiëren van Cliteur. Vervolgens kondigde de rector een onderzoek aan naar de hoogleraar en zijn faculteit.