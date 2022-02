Kernenergie onvermijdelijk om doelen te halen?

In het verse regeerakkoord is vastgelegd dat kerncentrale in Borssele langer openblijft en er stappen worden gezet om twee kerncentrales te bouwen.

Is kernenergie onvermijdelijk om de groene doelen te halen die internationaal zijn afgesproken? Silvio Erkens en Joris Thijssen verschillen in enthousiasme over en het geloof in kernenergie.