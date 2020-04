Asielzoekerscentrum Rotterdam dicht

De locatie werd in 2016 in gebruik genomen als noodvoorziening, omdat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opzoek was naar extra bedden. In totaal kunnen er in het centrum 600 asielzoekers worden opgevangen in 78 woonunits. Het contract verloopt volgend jaar zomer.

Binnen de Rotterdamse coalitie zorgde het azc voor problemen. Coalitiepartij VVD lag overhoop met D66 omdat de laatste partij tegen de gemaakte afspraken in het azc toch open wilde houden. Volgens de democraten kon de inburgering van kansrijke asielzoekers sneller verlopen als het centrum werd opengehouden, meende de partij.

„Er is aan de deur gerammeld om te kijken of die open kan, maar hij zit op slot en ik heb de sleutel ingeslikt'', stelde VVD-raadslid Tim Versnel daarop. Burgemeester Ahmed Aboutaleb had bij de komst van het azc al gesteld dat het geen dag langer open zou blijven dan afgesproken.

„We hadden er al een beetje rekening mee gehouden”, laat een woordvoerder van het COA weten. „Toch hopen we in gesprek te kunnen met de gemeente Rotterdam over een mogelijke nieuwe locatie, omdat er groot tekort is aan opvangplekken in het westen van het land.”

„Ook zitten we nog steeds aan een gebrek aan capaciteit”, vertelt de zegsman. „Door corona ligt de asielprocedure nu vrijwel helemaal stil, maar het tekort aan opvang zal niet direct zijn opgelost als de aanvragen weer worden opgestart. De hoge bezettingen blijven een probleem.”

De gemeente gaat nu bekijken naar een nieuwe bestemming voor het azc-terrein. Zo wordt er nagedacht om er een parkeerterrein voor ‘zero emissie’ bussen te bouwen. Ook wordt er nagedacht over een woonzorgvoorziening.