CDA: mobieltjesverbod in het onderwijs

Het is nu nog zo dat basis- en middelbare scholen zelf kunnen bepalen of ze telefoons onder leerlingen al dan niet verbieden. Sommige scholen doen dat ook al, of voeren streng beleid.

„Jongeren groeien op met het idee dat ze kunnen multitasken, maar dat kunnen ze helemaal niet”, zegt CDA-Kamerlid Réne Peters tegen de nieuwssite. Volgens hem zorgt een mobieltjesverbod voor minder afleiding en dus meer concentratie onder leerlingen. Ook zou het voor minder discussie met de docent kunnen zorgen in het klaslokaal.

Onderwijsorganisatie DUO meldde eerder uit onderzoek dat telefoons op school in verband kunnen worden gebracht met lagere cijfers en het achteruitgaan van taal- en leesvaardigheid. Bekend is ook dat lezen van papier in plaats van schermpjes beter blijft beklijven.