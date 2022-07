Man (33) gaat naar ziekenhuis met plasprobleem en hoort plots dat hij een baarmoeder heeft

De man, die in zijn puberteit een operatie onderging om zijn probleem met onregelmatig urineren op te lossen, had al meer dan twintig jaar lang last van terugkerend bloed in zijn urine. Toen hij echter buikpijn kreeg, die meer dan vier uur lang aanhield, stelde een arts vast dat hij een blindedarmontsteking had. Maar zelfs na die behandeling bleven de symptomen aanhouden.

Pas na een grondige medische controle werd de ware oorzaak van zijn aandoening onthuld. De man had namelijk vrouwelijke geslachtshormonen en het bloed dat hij maandelijks verloor, kwam eigenlijk gewoon door de menstruatie. Na een vervolgonderzoek bleek dat hij ook vrouwelijke interne geslachtsorganen had, waaronder een baarmoeder en eierstokken. Zijn uitwendige geslachtsorganen waren opvallend genoeg wel mannelijk.

Trauma

Zijn niveaus van het mannelijke geslachtshormoon androgeen waren onder het gemiddelde, blijkt uit zijn check-up. Zijn niveaus van vrouwelijke geslachtshormonen en eierstokactiviteit, daarentegen, waren vergelijkbaar met die van gezonde volwassen vrouwen. Uiteindelijk vroeg de man om een drie uur durende operatie om de vrouwelijke voortplantingsorganen te laten verwijderen.

De arts die de operatie deed, vertelde aan South China Morning Post dat de man zich niet verder kan voortplanten omdat zijn testikels geen sperma kunnen produceren. Volgens de arts, Luo Xiping, kunnen zulke zaken al tijdens de puberteit ontdekt worden. „Het heeft weinig gevolgen voor de lichamelijke gezondheid van de patiënt maar het leidt vaak tot een psychologisch trauma”, klinkt het. Om die trauma’s te vermijden, raadt de arts aan dat de groei en ontwikkeling van kinderen nauwlettend in de gaten worden gehouden.

De röntgenfoto van de 33-jarige man in kwestie. Ⓒ Weibo

Betere seksuele voorlichting

Het verhaal van de man onderstreept ook de noodzaak van betere seksuele voorlichting in China. De term „seksuele voorlichting” werd in 2020 voor het eerst in de Chinese wetgeving opgenomen. In 2021, tijdens de „twee zittingen”, de jaarlijkse plenaire vergadering voor het nemen van politieke beslissingen op nationaal niveau, werden voorstellen gedaan over het toevoegen van seksuele voorlichting aan de leerplannen van het basis- en voortgezet onderwijs.

In een artikel dat in augustus vorig jaar werd gepubliceerd door de China Daily, een door de regering gesteunde Engelstalige publicatie in China, werd gezegd dat een leerplan voor seksuele voorlichting nog steeds grotendeels ontbreekt in het verplichte schoolsysteem van het land.