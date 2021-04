Zoektocht naar Indonesische onderzeeër krijgt verdere versterking

Het Australische fregat HMAS Ballarat en een Amerikaanse Boeing P-8 Poseidon kwamen zaterdag aan in indonesië om zich aan te sluiten bij de tientallen Indonesische schepen die al op zoek zijn naar de verloren onderzeeër. Later op de dag wordt ook de komst van een reddingsschip uit Singapore verwacht, zei een woordvoerder van de Indonesische krijgsmacht. Ook uit Maleisië en India wordt nog hulp verwacht.

Het contact met de in Duitsland gebouwde onderzeeër ging woensdag op zo’n 95 kilometer van de kust van Bali verloren. Tijdens een oefening van een torpedo-aanval verdween het schip van de radar, aldus de autoriteiten.

Een militaire helikopter wordt voorbereid om deel te nemen aan de zoektocht. Ⓒ EPA

Die vermoeden dat de KRI Nanggala-402 zich tussen de 600 en 700 meter onder water bevindt. De 44 jaar oude onderzeeër is echter gebouwd om maar tot 500 meter diepte te duiken. Een zoekteam heeft vanuit een helikopter een olievlek waargenomen op de plek waar de onderzeeër voor het laatst is gelokaliseerd. Of die olievlek verband houdt met een ongeval, is nog niet duidelijk.