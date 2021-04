Vrouw (48) verdacht van moord op militair voor de rechter

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

De vrouw en Hoogerbrugge kenden elkaar uit Hoogeveen, waar zij voor haar emigratie naar Groot-Brittannië woonde. Hala E. werd in augustus 2018 in haar woonplaat Luton in Groot-Brittannië aangehouden.

’Alibi bleek niet te kloppen’

Tijdens een eerdere zitting maakte het OM bekend dat het dna van Hala E. is gevonden op het kussen van het slachtoffer en ook op vier glazen met daarin medicijnresten. Haar alibi bleek niet te kloppen. Een kennis in Meppel en een vriendin in Tiendeveen met wie ze een relatie heeft gehad, zeggen dat Hala E. in de periode dat de militair werd vermoord, niet bij hen is geweest.

De laatste voorbereidende zitting was op 29 januari. In augustus van vorig jaar leek de zaak gereed te zijn voor een inhoudelijke behandeling, maar extra informatie vanaf de zijde van het Openbaar Ministerie (OM) zorgde voor uitstel.