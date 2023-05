Aantal gewonde NAVO-militairen in Kosovo loopt op

De Servische demonstranten eisten maandag in de stad Zvecan dat net gekozen etnisch Albanese burgemeesters werden afgezet. De demonstranten zouden hen niet als hun vertegenwoordigers erkennen. Volgens de Servische president Aleksandar Vucic raakten 52 demonstranten gewond bij de botsing met de politie. Ook dinsdag is het onrustig in het Zvecan. Servische demonstranten blijven zich verzamelen bij het stadhuis. De Kosovaarse politie is aanwezig met zeker drie gepantserde voertuigen.

Boycot

Vorige maand boycotte de Servische gemeenschap de verkiezingen al. De opkomst was slechts 3,5 procent. Kosovo riep de onafhankelijkheid van Servië uit in 2008. Die werd niet erkend door Rusland en China. Een groot deel van de Servische gemeenschap in Kosovo ontkent die onafhankelijkheid ook, en vindt dat Kosovo bij Servië hoort.

Sinds het uiteenvallen van Joegoslavië in 1999, waar Servië en Kosovo onderdeel van uitmaakten, is het altijd onrustig geweest in de regio. Vredestroepen van de NAVO zijn al sinds 1999 aanwezig om de rust te bewaren.