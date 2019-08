Mediacommissaris ontslagen na ’ironische roman’

NPO-kantoor in Hilversum. Ⓒ ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

Hilversum - Opnieuw verliest het Commissariaat voor de Media een lid. Nadat voorzitter Madeleine de Cock Buning per 1 juli uit eigen beweging vertrok, is vandaag Eric Eljon ontslagen door minister Arie Slob (Media). Slob had de toezichthouder eerder al voor onbepaalde tijd geschorst vanwege een ironische roman over de mediawereld.